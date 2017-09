Vetlanda: Kvinna försvunnen

En kvinna är försvunnen i Landsbro utanför Vetlanda. Kvinna försvann vid 12-tiden. Signalement: Gul reflexväst, ca 175 cm lång och smal. Har en synskada och en viss demens. Ring 114 14 om tips eller iakttagelser finns.

