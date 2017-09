Eskilstuna: Man skjuten i bägge benen

Vid 17-tiden anträffades en man skjuten i bägge benen i Årby Eskilstuna. Han är förd till sjukhus med ambulans. Ett större område är avspärrat för teknisk undersökning. Ingen gärningsman är gripen ännu. Den skottskadade mannen är känd av polisen sedan tidigare.

