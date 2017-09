Solna: Man knivhuggen i Råsunda

En förunderökning om försök till dråp är inledd efter att en man blivit knivskuren i magen. Mannen är förd till sjukhus med oklara skador. Polis har genomfört dörrknackning en teknisk undersökning av en bostad genomförs på söndagskvällen. En person har gripits misstänkt för brottet.

