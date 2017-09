Eskilstuna: Brand i Frisörsalong

Ett flertal samtal inkom i natt till Polisen om att boende hört smällar och att de sedan sett rök från en Frisörsalong på Bellmansplan i Eskilstuna. Oklart vad som orsakat branden och platsen spärrades av för brandteknisk undersökning. En anmälan är upprättad på mordbrand uppger polisen.

