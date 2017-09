Timrå: Tidningsbil körde in i hus

En tidningsbil körde i natt in i ett bostadshus och började brinna vid Bandsjön, Timrå. Branden från bilen tog sig i huset och räddningstjänst håller på att släcka både bilen och huset uppger man i natt. Föraren av bilen fick följa med ambulans och är i nuläget misstänkt för vårdslöshet i trafik. En polispatrull stannar på olycksplatsen och en polispatrull har åkt till sjukhuset för att prata med föraren. Ingen person i huset kom till skada. Bilen tas i beslag för teknisk undersökning. Den första uppgiften till polisen var att bilen hade börjat brinna under färd, vilket inte stämmer.

