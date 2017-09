Jönköping: Polis sköt man vid kontroll

I natt skulle polisen i Jönköping stoppa och kontrollera ett fordon som man hade kännedom om att det färdades söderut på E4. När polispatrullen är vid bilen tar föraren som var ensam i bilen fram ett vapenliknande föremål och en polis tvingas att använda sitt tjänstevapen. Föraren träffas av skott och fördes vid medvetande till sjukhus i Jönköping för vård. Mannen är född 1989 och boende på annan plats i Sverige. Mannen är i nuläget misstänkt för hot mot tjänsteman och rattfylleri. Uppdatering kl. 06.45: Det vapenliknande föremålet som nämns ovan visade sig vara ett jaktgevär. Vapnet och dess funktionsduglighet kommer att undersökas av Nationellt forensiskt centrum i Linköping uppger polisen.

