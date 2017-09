Malmö: Grövre våldsbrott

Polisen spärrade på måndagen av ett område längs Lantmannagatan i Malmö. Enligt uppgifter ska en person utsatts för ett grovt våldsbrott under helgen. Polisen vill i nuläget inte lämna ut några ytterligare uppgifter om händelsen.

