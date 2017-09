Falköping: Lastbil välte på riksväg 26

En lastbil välte på middagen på riksväg 26 vid Borgunda utanför Falköping. Enligt uppgifter läcker fordonet både bensin och diesel. Om någon person har skadats är ännu oklart men det råder begränsad framkomlighet vid platsen.

