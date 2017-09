Jönköping: Träd föll över bil

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades vid 16.30-tiden till en singelolycka på Hammarvägen, Norrahammar, Jönköpings kommun. Ett träd hade fallit på en bil med flera personer sittandes i bilen. En vuxen och två barn fanns i bilen. Ingen blev skadad, men bilen behövde bärgas från platsen. Personal från kommunen larmades ut för att göra vägen farbar. Polisen upprättade en anmälan om trafikolycka, utan misstanke om brott.

