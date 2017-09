Sollefteå: Lastbil körde i diket på väg 331

Räddningstjänst och ambulans larmades vid 23-tiden till Östergraninge på länsväg 331 där en lastbil kört av vägen. Enligt uppgifter från räddningstjänst så har lastbilen läckt ut ca 500 liter diesel.Trafikverket larmade ut personal för att hantera dieseln som läckt ut. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats.

