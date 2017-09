Nacka: Rån mot Juvelarbutik

Polis har beordrats till Saltsjöbaden efter uppgifter om att en juvelerarbutik rånats av fyra gärningsmän som har lämnat platsen i ett i en vit combibil efter att ha lastat in sopsäckar. Samtliga personer var klädda i blå sportjackor med gröna och gula detaljer. Ambulans har beordrats till platsen då butiksinnehavaren skadats lindrigt under rånet. Enligt vittnesuppgifter lämnade fordonet i riktning mot Igelbodaplatån skriver polisen på sin sida.

