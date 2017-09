Järfälla: Elektronikkedja rånad i Jakobsberg

Polis beordrades på förmiddagen till ett elektronikvaruhus på Enköpingsvägen i Jakobsberg efter uppgifter om att 2-3 förövare rånat inrättningen. Efter rånet lämnade förövarna platsen i en röd Volvo V40, reg nr OUM***. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. En stund senare anträffades flyktfordonet övergivet på Snapphanevägen, Söderhöjden uppger polisen.

