Norrköping: Trafikolycka på Söderleden

En personbil har kört in i en lastbil på Söderleden i Norrköping. Enligt uppgifter ska lastbilen ha fortsatt efter olyckan. Personbilsföraren uppges ha chockats och ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen.

