Norrköping: Cyklist påkörd av bil

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades vid 15-tiden till en trafikolycka på Kvarngatan i Norrköping. En kvinna på cykel ska ha blivit påkörd av bil. Den påkörda kvinnan, som är i 20-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans. Preliminärt ska hon ha drabbats av lindriga skador. Bilen kördes av en man i 50-årsåldern. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka men det är än så länge oklart om något brott är begånget eller ej.

