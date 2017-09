Gislaved: Flickor gick vilse

Polisen fick ikväll flera samtal om att två flickor i 7-8-årsåldern som stod vid riksväg 26 i höjd med Gislaved och försökte lifta eller stoppa bilister. Polisen skickade en patrull till platsen. En allmänhet hade också stannat och pratat med flickorna. Det visade sig att de hade lekt i området och gått vilse. Polisenpatrullen såg till att barnen kom hem tryggt till föräldrarna.

