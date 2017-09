Landskrona: Brand i motorfordon

Polis och räddningstjänst larmades i natt till Gröna gång med anledning av en bilbrand. På plats konstateras det att det brunnit till största del på marken där någon hällt brännbar vätska. Två bilar har i samband med detta fått mindre skador i form av bland annat ett smält däck.

