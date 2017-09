Halmstad: Butik utsatt för inbrott

Någon har med hjälp av ett brunnslock lyckats krossa fönstret till entrédörren och sedan tagit sig in i Elons butik på Kristinebergsvägen i Halmstad i natt. Ingen var kvar när patruller kom till platsen och det är i skrivande stund oklart vad man fått med sig.

