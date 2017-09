Mariestad: Brand i Pizzeria

En pizzeria på Österlånggatan i Mariestad började i natt att brinna. Branden kunde ganska omgående släckas genom räddningstjänst försorg och platsen spärras av för en teknisk undersökning. Man hittade saker på platsen som kan sättas i samband med branden och dessa togs i beslag för spårsäkring. Lokalerna ovanför pizzerian står tomma och enligt uppgifter på platsen fanns det inga personer i byggnaden.

Both comments and pings are currently closed.