Landskrona: Singelolycka vid Asmundtorp

Polis, räddningstjänst och ambulans beordras vid sjutiden till riksväg 17 i höjd med Råga Hörstad, Asmundtorp med anledning av att en personbil kört ner i diket. Skadeläget är inledningsvis oklart. Vägen var under räddningsarbetet avstängd för trafik i båda riktningarna.

