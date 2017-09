Oxelösund: Älgolycka på riksväg 53

En älgolycka har inträffat på riksväg 53 nära Stjärholms kyrka mellan Arnö och Oxelösund. Tre personer ska ha färdats i fordonet och samtliga uppges ha tagit sig ur och klarat sig utan allvarligare skador. Räddningsenheter har precis kommit på plats och man får räkna med något begränsad framkomlighet.

