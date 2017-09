Norrköping: Trafikolycka på E4

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades ikväll till E4 södergående riktning i höjd med Norsholm, Norrköpings kommun. En kvinna hade med sin personbil kört in i en stillastående lastbil. Kvinnan ska ha kört i normal hastighet för sträckan, men endast ha touchat lastbilen. Ingen skadades i olyckan. Ambulans var på plats men kunde vända utan patient. Det blev vissa skador vänster bak på lastbilen och höger fram på personbilen. Bilen bärgas från platsen. Lastbilens trailer hade fått problem med bromsar som hade låst sig. Även trailern bärgas uppger polisen.

