Växjö Detonation på Vallmästarevägen

Flera samtal inkommer ikväll via 112 att det hörts en kraftig detonation vid Vallmästarevägen i Växjö. Polispatruller skickades till området. På en cykelbana vid Vallmästarevägen upptäcks ett större hål ca 1 x 1 meter i vägytan, oklart angående djupet. I nuläget oklart vad som detonerat. Polispatruller intervjuar personer på plats. Hundpatruller beställs till platsen.

