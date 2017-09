Uppsala: Man skottskadad

Vid 21.30 inkom flera samtal till polisen om skottlossning i området Eriksberg i Uppsala. Flera skott har hörts. På platsen anträffas en skjuten man. Den skjutne mannen som är 26 år fördes med ambulans till sjukhus där han opereras för sina skador. Hur pass allvarliga skador mannen har är för närvarande okänt. Han var vid medvetande när han transporterades med ambulansen. Brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning. Dörrknackning genomförs i området och polisen håller förhör med vittnen. Ärendet utreds som försök till mord. Ingen person är ännu gripen.

