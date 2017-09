Lomma: Lastbilsolycka utanför Lomma

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före halv åtta till Västkustvägen i höjd med avfarten till Burlöv där en lastbil kört i diket. Om någon person kommit till skada vid olyckan har inte framkommit.

Both comments and pings are currently closed.