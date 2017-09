Motala: Lastbilsolycka vid Karlsby

En lastbil har råkat ut för en olycka på länsväg 1088 vid Karlsby norr om Motala. Släpet har vält och bil och släp blockerar hela vägbanan. Det är totalstopp på länsväg 1088 och kommer så att vara de närmaste timmarna, beräknad till fram till 16.00 uppger polisen som har kontaktat Trafikverket för omskyltning / omledning av trafiken. Se Trafikverkets hemsida angående omledningen. Det finns inga uppgifter om någon person har skadats vid händelsen.

Both comments and pings are currently closed.