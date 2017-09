Uddevalla: Trafikolycka på Kurödsvägen

En trafikolycka mellan en personbil och en motorcykel har inträffat på Kurödsvägen i höjd med Tools i Uddevalla. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska troligen inte någon av de inblandade ådragit sig några allvarligare skador.

Both comments and pings are currently closed.