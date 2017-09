Linköping: Cykel och gräsklippare i krock

En trafikolycka inträffade tidigare ikväll på Tornbyvägen, nära Steningeviadukten, i Linköping. En cyklist hade blivit påkörd av en person som körde en åkgräsklippare. Kvinnan som cyklade har förts till sjukhus med ambulans. Hon är i 25-årsåldern. Skadeläget är oklart uppger polisen.

