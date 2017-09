Laholm: Singelolycka utanför Våxtorp

Polis larmades i natt till riksväg 24 vid Våxtorp. En personbil har av okänd anledning kört av vägen enligt SOS. Även ambulans och räddningstjänst larmades. Ett flertal personer uppges varit vid olycksplatsen som troligen kan kopplas till bilen som kört av vägen. När polisen kommer fram har samtliga lämnat platsen och ingen person anträffas.

