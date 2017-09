Göteborg: Brand i motorfordon

En bil började i natt att brinna på en p-plats vid Timjansgatan. Strax före det att bilen börjat brinna så har vittnen sett en man på platsen, intill den bil som börjat brinna. Denna man hoppade in en bil och lämnar området i samband med att bilbranden tilltar.

