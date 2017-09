Stockholm: Rån mot Guldbutik

Polis beordrades på förmiddagen till en guldsmedsbutik på Drottninggatan i Norrmalm sedan larm utlösts. Samtidigt inkom telefonsamtal från privatpersoner om befarat rån. Två män har setts springa från butiken och ner mot Citybanan där man hoppat över spärrarna. Förövarna som ej varit beväpnade tilltvingade sig gods. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Polispatruller arbetar på brottsplatsen och spanar efter förövarna. Spaningarna efter förövarna, som endast fått med sig utställningssmycken av lågt värde.

Both comments and pings are currently closed.