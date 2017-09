Norrköping: Man misstänkt för brott mot knivlagen

En polispatrull stoppade en bilist för kontroll på Skarphagsleden i Norrköping på eftermiddagen. I samband med kontrollen av bilen bestämde sig polispatrullen för att göra en utökad kontroll av passagerarna. När polispatrullen visiterade en av passagerarna, en man i 25-årsåldern, visade det sig att han var knivbeväpnad. Polisen tog kniven i beslag och mannen är nu misstänkt för brott mot den så kallade knivlagen.

