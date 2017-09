Linköping. Trafikolycka på riksväg 23

En trafikolycka har inträffat på riksväg 23 söder om Skeda Udde söder om Linköping. Tre personbilar uppges vara inblandade i olyckan. Minst sex personer har färdats i fordonen men det är ännu oklart om någon av dessa har skadats. Räddningsenheter är på väg till platsen och man kan räkna med begränsad framkomlighet.

