Norrköping: Misstänkte explosion i lägenhet

Räddningstjänsten larmades ikväll till en bostadsfastighet på Tunnbindaregatan i Norrköping där grannar hade hört någon form av explosion i en lägenhet. Ingen brand kunde upptäckas och heller inte några skador efter någon explosion.

