Sundbyberg: Kvinna utsatt för våldtäkt

Larm kom ikväll in till polisen om att en kvinna har blivit våldtagen utomhus. En för henne okänd gärningsman har överfallit och våldtagit henne. Detta ska ha skett vid en gång- och cykelväg mellan Rissne och Kista. Brottsplatsen är avspärrad i avvaktan på tekniker. Patruller är på plats och söker efter gärningsmannen och hundpatrull spårar i området. En förundersökning om våldtäkt är inledd.

