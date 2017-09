Göteborg: Butik utsatt för rån

Polis larmas till en livsmedelsbutik i Jättesten, Göteborg som utsatts för ett rån vid 21-tiden. Fyra rånare har varit inne i butiken och hotat personal med kniv och pistolliknande föremål. Rånarna var maskerade Oklart vad rånarna kommit över. Efter rånet flydde rånarna i en ljus mindre bil. Inga uppgifter om att någon skadats i samband med rånet. Polisen söker med flera enheter i området efter rånarna.

