Piteå: Villabrand norr om Holmträsk

Räddningstjänsten fick vid 00.20 natten mot lördagen rycka ut till Bodträsk norr om Holmträsk där det ska ha börjat brinna i en villa. Hur omfattande branden är finns i skrivande stund inga uppgifter om.

