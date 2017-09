Köping: Brand i lägenhet

Räddningstjänsten fick i natt rycka ut till en lägenhet på Tunadalsgatan i Köping där det ska börjat brinna i golvet i en bostad. Vad som orsakat branden är inte känt men enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person uppges ha kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.