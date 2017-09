Stockholm: En person omkom vid lägenhetsbrand

Räddningstjänsten larmades straxt före halv ett till en lägenhetsbrand i Skogås söder om Stockholm. När man kom på plats brann det kraftigt i den aktuella lägenheten och man anträffade en avliden person. Det fanns ingen risk för att branden skulle sprida sig och inga andra hyresgäster behövde evakueras.

Both comments and pings are currently closed.