Norrköping: Lastbil välte vid Berga

Polis och räddningstjänst larmades vid 17-tiden till E4 Berga, norrgående riktning, med anledning av att en lastbil med släp vält på platsen. Händelsen ska inte medfört några personskador, men en container från släpet läcker någon form av asfaltsklister. Räddningstjänst stänger vägen mot Väla. Saneringsarbetet beräknas ta minst två timmar.

