Ängelholm: Man utsatt för mordförsök

Polis och ambulans beordras till Industrigatan i Ängelholm vid 18-tiden med anledning av en misshandel. På plats anträffas en man med stickskador, och han fördes med ambulans till sjukhus. Det finns i nuläget ingen information om skadeläget. Polis arbetar på platsen med initiala åtgärder som informationsinhämtning och förhör med eventuella vittnen. Polis söker även med hund i området. Det finns i nuläget ingen gripen misstänkt för händelsen. Brottsplatsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.

