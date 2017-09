Jönköping: Singelolycka på E4

En personbil har kört in i sidoräcket på E4 mellan avfarten till Gränna och Kaxholmen norr om Jönköping. Tre personer ska ha färdats i fordonet och samtliga ska ha kunnat ta sig ur själva. Räddningsenheter är just nu på plats och det råder just nu begränsad framkomlighet.

Both comments and pings are currently closed.