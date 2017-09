Mockfjärd: Älgolycka på E16

En älgolycka har inträffat på E16 vid Mockfjärd. Enligt uppgifter ska en person ha skadats vid olyckan. En ambulans ska ha kommit straxt efter händelsen och tar nu hand om den drabbade i väntan på de övriga räddningsenheterna.

