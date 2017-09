Luleå: Större polisinsats

Vid en adress i Luleå pågår det just nu en husrannsakan på grund av misstanke om brott. På platsen befinner sig ett 50-tal personer, alla personer är nu identifierade. Polisen misstänker tre brottsrubriceringar, grovt vapenbrott, narkotikabrott samt brott mot alkohollagstiftningen. Insatsen är bara i början och har hittills gått lugnt tillväga. Två personer har avlägsnats, två personer är misstänkta för narkotikabrott, eget bruk och två personer har fått lämna urinprov. Insatsen kommer att pågå ett flertal timmar in på natten och en uppdatering av brottsrubriceringar, antal frihetsberövanden mm kommer tidigast publiceras efter kl 11.00 imorgon, söndag uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.