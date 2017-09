Boliden: Älgolycka vid Södra Kusfors

Strax före halv tre inträffade en viltolycka på länsväg 370 vid Södra Kusfors mellan Jörn och Boliden. Enligt de första uppgifterna ska en personbil ha kolliderat med en älg. Räddningsenheter har precis kommit på plats och det finns inga uppgifter hur det gått för de som färdats i fordonet. Trafikverket uppgav att det kom att vara begränsad framkomlighet minst till 03.15.

