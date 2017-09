Hedemora: Fyra personer inblandade i olycka

En singelolycka inträffade straxt efter fyra på länsväg 270 norr om Hedemora nära avfarten till Vikbyn. Enligt uppgifter ska fyra personer ha färdats i fordonet men det är oklart om dessa har skadats. Flera ambulanser samt räddningstjänst kallades till platsen och Trafikverket uppgav att vägen vid olycksplatsen var avstängd under räddningsarbetet.

