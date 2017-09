Älvsbyn: Tjuvgömma anträffad

Samtal kom på söndagen in till polisen om vad som kan misstänkas vara en tjuvgömma som påträffats utanför Älvsbyn. Polis har varit på plats och hämtat in godset som består av ett flertal maskiner och verktyg. Det visar sig när patrullen går igenom godset att i vart fall delar av godset kan härledas från ett tidigare inbrott på en byggarbetsplats i Umeå.

