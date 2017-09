Orust: Bil körde in i träd

Vid Gunnarsbo längs med länsväg 160 på Orust har en singelolycka inträffat på eftermiddagen. En personbil med två personer i körde av vägen, färden fortsatte 15 meter och slutade in i ett träd i en trädgård. Det finns inga uppgifter om hur det gick för de som färdades i fordonet.

Both comments and pings are currently closed.