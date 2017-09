Haninge: Bil körde av vägen och voltade

En personbil körde på eftermiddagen av vägen och voltade in i ett träd på Dalarövägen i Haninge kommun. Räddningstjänsten fick klippa upp taket på fordonet och föraren är förd till sjukhus med helikopter med för närvarande okända skador. Bilen kommer att tas i beslag för teknisk undersökning. Anmälan kommer att skrivas om grov vårdslöshet i trafik.

