Linköping: Trafikolycka på E4

En trafikolycka har inträffat på E4 mellan Värmevärket och Ikeaavfarten i Linköping. Två bilar och en husvagn uppges vara inblandade i olyckan. Sju personer har färdats i fordonen och samtliga uppges vara ur och verkar ha klarat sig utan allvarligare skador.

