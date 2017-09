Håbo: Rån mot Telebutik

Flera gärningsmän har rånat en telefonbutik i Bålsta centrum. Flera polispatruller söker efter de misstänkta personerna. Larmet kom in vid 13-tiden om ett pågående rån mot en telefonbutik och flera gärningsmän med vapen ses på platsen och de lämnar platsen i bil. Om rånarna har fått med sig något från platsen är oklart.

